Спаич: Легких матчей в Лиге Европы не предвидится

Защитникпрокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

По итогам жеребьевки «Краснодару» предстоит встретиться с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

«У нас в соперниках — три сильных клуба. У "Краснодара" могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится.

"Базель" обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, "Хетафе" прогрессирует в последние годы, а "Трабзонспор" может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд», — приводит слова Спаича официальный сайт «Краснодара». 0