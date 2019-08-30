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    Спаич: Легких матчей в Лиге Европы не предвидится

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    Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Урош Спаич
    Урош Спаич

    По итогам жеребьевки «Краснодару» предстоит встретиться с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

    «У нас в соперниках — три сильных клуба. У "Краснодара" могут быть хорошие перспективы в этой группе, но легких матчей не предвидится.

    "Базель" обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, "Хетафе" прогрессирует в последние годы, а "Трабзонспор" может доставить проблемы, особенно на своем поле. Будет непросто, но я уверен в своей команде. Нужно проходить в следующий раунд», — приводит слова Спаича официальный сайт «Краснодара». 0

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