Сергей Матвеев: Жеребьёвка для нас хорошая

Главный тренерподелился своими впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы в эфире телеканала « Матч ТВ ». Специалист считает, что его команде попались равные соперники.

«Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. "Хетафе" — это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. "Трабзонспор" — всегда хорошая команда, "Базель" — частый участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.

С кем нам хотелось встретиться? Мы делали ставки, думали, что кто-то из англичан может попасться — "Арсенал" или "МЮ". Но этого не произошло. Травма Шапи? Пока всё в процессе понимания. У него сильный ушиб. Ждём окончательного решения врачей», — сказал Матвеев.

Первый тур групповой стадии ЛЕ состоится уже 19 сентября. Последний матч в рамках группового раунда команды сыграют 12 декабря. 0