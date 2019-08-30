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    Сергей Матвеев: Жеребьёвка для нас хорошая

    Жеребьевка Лига Европы Краснодар Между тем Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился своими впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы в эфире телеканала «Матч ТВ». Специалист считает, что его команде попались равные соперники.

    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев

    «Жеребьёвка для нас хорошая, потому что все команды ровные — нет аутсайдеров и лидеров. Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра. "Хетафе" — это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. "Трабзонспор" — всегда хорошая команда, "Базель" — частый участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    С кем нам хотелось встретиться? Мы делали ставки, думали, что кто-то из англичан может попасться — "Арсенал" или "МЮ". Но этого не произошло. Травма Шапи? Пока всё в процессе понимания. У него сильный ушиб. Ждём окончательного решения врачей», — сказал Матвеев.

    Первый тур групповой стадии ЛЕ состоится уже 19 сентября. Последний матч в рамках группового раунда команды сыграют 12 декабря. 0

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