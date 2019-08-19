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    Маркизио: Расторгнуть контракт с «Зенитом» было в общих интересах

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    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, как проходит его восстановление после операции на колене.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио

    Иатльянец перешел в «Зенит» 3 сентября 2018-го, за весь сезон провел 15 матчей и забил два мяча. Свой последний матч он провел в феврале.

    В июле «Зенит» объявил о договоренности с Маркизио о досрочном расторжении контракта по согласию сторон.

    «Для меня это новый опыт. Впервые за долгое время я не тренируюсь ни с кем летом.

    Мне нужно еще немного времени, чтобы полностью восстановиться. Но я уже практически готов. Можно сказать, что полностью перезагрузился.

    Я понимал, что восстановление после операции займет много времени. Поэтому это было в общих интересах, чтобы расторгнуть контракт с "Зенитом".

    Я желаю клубу и его болельщикам только всего наилучшего», — приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

    Футболист пока не знает, где продолжит карьеру. У него есть предложения из Италии и Китая. 0

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