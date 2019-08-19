Маркизио: Расторгнуть контракт с «Зенитом» было в общих интересах

Бывший полузащитник «Зенита»рассказал о том, как проходит его восстановление после операции на колене.

Иатльянец перешел в «Зенит» 3 сентября 2018-го, за весь сезон провел 15 матчей и забил два мяча. Свой последний матч он провел в феврале.

В июле «Зенит» объявил о договоренности с Маркизио о досрочном расторжении контракта по согласию сторон.

«Для меня это новый опыт. Впервые за долгое время я не тренируюсь ни с кем летом.

Мне нужно еще немного времени, чтобы полностью восстановиться. Но я уже практически готов. Можно сказать, что полностью перезагрузился.

Я понимал, что восстановление после операции займет много времени. Поэтому это было в общих интересах, чтобы расторгнуть контракт с "Зенитом".

Я желаю клубу и его болельщикам только всего наилучшего», — приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

Футболист пока не знает, где продолжит карьеру. У него есть предложения из Италии и Китая. 0