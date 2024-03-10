ПерерывБайер — ВольфсбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»«Байер» — «Вольфсбург». Онлайн
  • 22:25
    • Мадридский «Реал» не оставил шансов «Сельте»
  • 21:52
    • «Ювентус» и «Аталанта» сыграли результативную ничью
  • 20:59
    • «Спартак» уступил «Факелу»
  • 20:44
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не выявили сильнейшего
  • 20:31
    • Минское «Динамо» победило в овертайме и сократило разрыв в серии
    Все новости спорта

    Мадридский «Реал» не оставил шансов «Сельте»

    «Реал» — «Сельта»: счет матча 4:0 (1:0), обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Сельта
    Мадридский «Реал» обыграл на своем поле «Сельту» со счетом 4:0 и сохранил лидерство в чемпионате Испании после 28-го тура.

    Винисиус Жуниор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    На 21-й минуте «сливочных» вывел вперед бразилец Винисиус Жуниор.

    В середине второго тайма «Реал» удвоил свое преимущество после автогола голкипера гостей Висенте Гуаита.

    Третий гол хозяев также был забит в свои ворота, на сей раз «отличился» Карлос Домингес.

    Точку в матче уже в добавленное время поставил молодой турецкий полузащитник Арда Гюлер, для него это первый мяч за «Реал».

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Сельта 3:0
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (21'), 2:0 Висенте Гуайта (автогол) (79'), 3:0 Карлос Домингес (автогол) (88') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Арда Гюлер, 89'), Лука Модрич (Тони Кроос, 83'), Браим Диас (Орельен Чуаэми, 83'), Лукас Васкес, Родриго (Хоселу, 75'), Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 89') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза (Уго Сотело, 77'), Мануэль Санчес (Франко Серви, 60'), Унай Нуньес, Карл Старфельт, Хавьер Манкильо, Лукас де ла Торре, Франсиско Пейнадо (Карлос Домингес, 77'), Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 83'), Яго Аспас, Жонатан Бамба (Tadeo Allende, 60') Предупреждения: Лукас де ла Торре (25'), Эдуардо Камавинжа (45 + 1'), Винисиус Жуниор (55'), Оскар Мингуэза (55'), Хавьер Манкильо (83')

    Команда Карло Анчелотти продолжает лидировать в Ла Лиге с 69 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сельта» идет на 17-й строчке с 24 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не выявят победителя
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Марсель» начнет без раскачки
  • «Марсель» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры