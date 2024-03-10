«Реал» — «Сельта»: счет матча 4:0 (1:0), обзор голов

Мадридскийобыграл на своем полесо счетом 4:0 и сохранил лидерство в чемпионате Испании после 28-го тура.

На 21-й минуте «сливочных» вывел вперед бразилец Винисиус Жуниор.

В середине второго тайма «Реал» удвоил свое преимущество после автогола голкипера гостей Висенте Гуаита.

Третий гол хозяев также был забит в свои ворота, на сей раз «отличился» Карлос Домингес.

Точку в матче уже в добавленное время поставил молодой турецкий полузащитник Арда Гюлер, для него это первый мяч за «Реал».

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Сельта 3:0 Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (21'), 2:0 Висенте Гуайта (автогол) (79'), 3:0 Карлос Домингес (автогол) (88') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Арда Гюлер, 89'), Лука Модрич (Тони Кроос, 83'), Браим Диас (Орельен Чуаэми, 83'), Лукас Васкес, Родриго (Хоселу, 75'), Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 89') Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза (Уго Сотело, 77'), Мануэль Санчес (Франко Серви, 60'), Унай Нуньес, Карл Старфельт, Хавьер Манкильо, Лукас де ла Торре, Франсиско Пейнадо (Карлос Домингес, 77'), Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 83'), Яго Аспас, Жонатан Бамба (Tadeo Allende, 60') Предупреждения: Лукас де ла Торре (25'), Эдуардо Камавинжа (45 + 1'), Винисиус Жуниор (55'), Оскар Мингуэза (55'), Хавьер Манкильо (83')

Команда Карло Анчелотти продолжает лидировать в Ла Лиге с 69 очками.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Сельта» идет на 17-й строчке с 24 очками.