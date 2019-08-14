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    Рауш назвал самую сильную команду России на данный момент

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    Защитник «Динамо» Константин Рауш высказал мнение о фаворитах чемпионата России, а также назвал команду, которая смотрится предпочтительнее всех.

    Константин Рауш
    Константин Рауш

    «Мне нравится футбол, в который играет "Краснодар". Вам хорошо известны и другие команды, способные бросить вызов петербуржцам: ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", пополнившийся сильными новичками.

    Но, конечно, им будет очень сложно конкурировать с "Зенитом". В данный момент это самая сильная команда в России.

    Мне нравится, как играет Азмун. Дзюба силен. Барриос, Ракицкий… Перечислять можно долго, получится назвать всю команду.

    У "Зенита" поставлена командная игра, они сыграны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает маневр на своей позиции», — приводит слова Рауша «Спорт день за днем».

    «Динамо» уступило «Зениту» (0:2) в матче 5-го тура РПЛ. После гостевой победы питерцы возглавили турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков.

    Москвичи располагаются на 11-й строчке чемпионата с пятью очками. 0

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