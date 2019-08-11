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    Кудряшов: Во втором тайме ЦСКА нас полностью переиграл

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    Защитник «Сочи» Федор Кудряшов прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Федор Кудряшов
    Федор Кудряшов

    «В первом тайме имели хорошие моменты, нужно было забивать. Поначалу играли хорошо. Но удача пока не на нашей стороне.

    Во втором тайме перестали играть. ЦСКА нас полностью переиграл. Мы же сами сломали себе игру. Было тяжело. Хотя все предпосылки, чтобы правильно сыграть у нас были. И силы были.

    Но снова не получилось победить. Но очко набрали, отобрали очки у ЦСКА на выезде. Все у нас очень старались, пластались, боролись.

    Дуэль с Фернандесом была интересной. Всегда интересно бороться с соперником топ-уровня. Думаю, что на четверочку справился со своими обязанностями», — сказал в эфире «Матч Премьер» Кудряшов. 0

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