Кикнадзе: В недалеком будущем в «Локо» появится новый форвард

Генеральный директор «Локомотива»рассказал, что команда ждет нового нападающего.

«Да, появится форвард в недалеком будущем, хотя я не комментирую это. Но осталось оформить документы. Договоренности есть.

Я думаю, в начале следующей недели официально объявим о том, кто и как. Хотя это будет секретом Полишинеля. Все всё знают. Но до официального объявления я ничего не могу говорить. Вот оформим документы…

Да-да, договорились. Осталось только оформить документы. Я думаю, в понедельник, край — во вторник мы все оформим.

Надеюсь, что это будет не последняя покупка. Как говорится, никогда не зарекайся», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс». 0