Агент: «Спартак» был великолепен в переговорах, Тиля привлекли его амбиции

Агент, представляющий интересы полузащитника, рассказал о ходе переговоров со

Напомним, 5 августа, голландский игрок перешёл из «АЗ Алкмара» в стан красно-белых, подписав четырехлетний контракт.

«Переговоры по трансферу Гуса в "Спартак" прошли без сложностей. Они были прекрасны, "Спартак" вёл себя великолепно.

Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции "Спартака" и люди в клубе», — сказал ван Куперен изданию «Чемпионат».

21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года.

В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов. 0