«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристиансунд»

«Манчестер Юнайтед»
twitter.com/ManUtd
Автором единственного гола стал полузащитник Хуан Мата, который поразил ворота соперника с пенальти в компенсированное время.
Отметим, что за Кристиансунд« сыграл 19-летний сын Уле Гуннара Сульшера — Ноа, который появился на поле на 85-й минуте.
Товарищеский матч
«Кристиансунд» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1
Гол: Мата, 90+2 — с пенальти (0:1)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро, 60), Ван-Биссака (Мата, 60), Джонс (Тунзебе, 60), Линделеф (Гринвуд, 60), Шоу (Янг, 60), Матич (Погба, 60), МакТоминай (Рохо, 60), Джеймс (Фред, 60), Лингард (Чон, 60), Марсьяль (Далот, 60), Рэшфорд (Перейра, 60)