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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристиансунд»

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    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над норвежским «Кристиансундом» (1:0) в товарищеском матче, который прошел в Осло.

    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед»

    Автором единственного гола стал полузащитник Хуан Мата, который поразил ворота соперника с пенальти в компенсированное время.

    Отметим, что за Кристиансунд« сыграл 19-летний сын Уле Гуннара Сульшера — Ноа, который появился на поле на 85-й минуте.

    Товарищеский матч
    «Кристиансунд» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1
    Гол: Мата, 90+2 — с пенальти (0:1)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро, 60), Ван-Биссака (Мата, 60), Джонс (Тунзебе, 60), Линделеф (Гринвуд, 60), Шоу (Янг, 60), Матич (Погба, 60), МакТоминай (Рохо, 60), Джеймс (Фред, 60), Лингард (Чон, 60), Марсьяль (Далот, 60), Рэшфорд (Перейра, 60)
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