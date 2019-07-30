«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристиансунд»

одержал победу над норвежским(1:0) в товарищеском матче, который прошел в Осло.

Автором единственного гола стал полузащитник Хуан Мата, который поразил ворота соперника с пенальти в компенсированное время.

Отметим, что за Кристиансунд« сыграл 19-летний сын Уле Гуннара Сульшера — Ноа, который появился на поле на 85-й минуте.