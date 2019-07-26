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    «Ювентус» сыграл вничью со сборной звезд южнокорейской лиги

    Ювентус Серия A Футбол Италии Товарищеские матчи Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» в товарищеском матче сыграл вничью со сборной звезд корейской К-лиги — 3:3.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    В составе итальянского клуба голами отметились Симоне Мураторе (11-я минута), Блез Матюиди (77) и Матеус Перейра (81).

    Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных. Также не играл аргентинский форвард Пауло Дибала.

    В данный момент команда Маурицио Сарри также принимает участие в Международном кубке чемпионов.

    Товарищеский матч
    Звезды К-Лиги — «Ювентус» (Турин) — 3:3 (2:1)
    Голы: Осмар, 7. Кесинья, 44. Адам Таггарт, 50. — Мураторе, 9. Матюиди, 77. Перейра, 90«Ювентус»: Щенсны (Пинсильо, 39; Буффон, 59), Канселу (Ди Пардо, 86), де Лигт, Ругани (Бонуччи, 59), Беруатто (Кокколо, 65), Мураторе (Перейра, 72), Пьянич (Рабьо, 60), Джан (Матюиди, 59), Бернардески, Игуаин (Мавидиди, 70), Манджукич
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