Василий Уткин умер в возрасте 52 лет

Во вторник, 19 марта, скончался известный футбольный комментатор и блогер

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своё телеграм-канале.

«Что-то с сердцем. Жуть!» — сообщил Карпов.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — подтвердил информацию медиаклуб Уткина «ФК Эгриси».

Уткину было всего 52 года. Он в первую очередь был известен как комментатор НТВ и «НТВ-Плюс».

Телеведущий становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

С 2010 по 2015 год был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года работал на «Матч ТВ».

В последнее время Уткин занимался блогерской деятельностью, вел передачу «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале. Был владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси».