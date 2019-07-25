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    Воронин отказался войти в тренерский штаб Хохлова

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    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин отказался войти в тренерский штаб московского «Динамо».

    Андрей Воронин
    Андрей Воронин

    О причинах такого решения Воронин рассказал «Чемпионату».

    «Я говорил с Димой Хохловым на тему моего приглашения в тренерский штаб "Динамо". Мы с ним все обсудили, поговорили, но были причины, по которым я не могу в данный момент принять это предложение, к сожалению. Я не дал отказ, но не могу сейчас полностью посвятить себя этой работе», — сказал Воронин.

    «Мы с Димой говорили на эту тему много раз. Мне приятно, что он хотел меня видеть в команде рядом с собой, я тоже хотел бы вместе с ним поработать. У нас с ним похожие взгляды, очень хотелось, но на этом этапе у меня не получается», — добавил экс-футболист.

    Воронин также выразил мнение, что Хохлову нужно дать время:

    «Я верю и буду верить в Хохлова. Нужно время ему и команде. Строится новая команда, приходят новые игроки. Все строится не так быстро. У него все получится, надо дать ему спокойно работать».

    Напомним, Воронин выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2014 годы.

    На данный момент он является тренером-селекционером в сборной Украины. 0

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