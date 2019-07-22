«Урал» подписал форварда «Легии»

Михал Кухарчик
legia.net
Сроки соглашения с 28-летним польским футболистом не уточняются.
🇵🇱Михал Кухарчик — новичок #ФКУрал!— ФК Урал (@FCURAL) 22 июля 2019 г.
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Подробности: https://t.co/QgST49OClg pic.twitter.com/8MqKa5bQ8D
Форвард будет выступать за «Урал» под 18-м номером. В прошлом сезоне Кухарчик провел за «Легию» 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.
В активе нападающего 9 матчей в составе сборной Польши и один гол.
Форвард забивал в ворота «Спартака» в 2011-м в матче квалификации Лиги Европы.