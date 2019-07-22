«Урал» подписал форварда «Легии»

Нападающийперешел из, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

Сроки соглашения с 28-летним польским футболистом не уточняются.

Форвард будет выступать за «Урал» под 18-м номером. В прошлом сезоне Кухарчик провел за «Легию» 28 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

В активе нападающего 9 матчей в составе сборной Польши и один гол.

Форвард забивал в ворота «Спартака» в 2011-м в матче квалификации Лиги Европы.

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