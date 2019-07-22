«Спартак» сыграет со швейцарцами в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 22 июля, в Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда, с которого начинает свое выступление

Изначально клубы были поделены на две группы (сеяные и несеяные) в соответствии с рейтингом УЕФА (победители предыдущих раундов получают коэффициенты сеяных клубов в своей паре).

«Красно-белым» в соперники достался швейцарский «Тун». Первый матч подопечные Олега Кононова проведут на выезде.

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа, а третьего раунда — 8 и 15 августа. Победитель третьего раунда выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы. 0