«Спартак» сыграет со швейцарцами в квалификации Лиги Европы

«Спартак» поборется за место в плей-офф квалификации
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Изначально клубы были поделены на две группы (сеяные и несеяные) в соответствии с рейтингом УЕФА (победители предыдущих раундов получают коэффициенты сеяных клубов в своей паре).
«Красно-белым» в соперники достался швейцарский «Тун». Первый матч подопечные Олега Кононова проведут на выезде.
Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа, а третьего раунда — 8 и 15 августа. Победитель третьего раунда выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы. 0