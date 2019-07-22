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    «Спартак» сыграет со швейцарцами в квалификации Лиги Европы

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    Сегодня, 22 июля, в Ньоне состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, с которого начинает свое выступление московский «Спартак».

    «Спартак» поборется за место в плей-офф квалификации
    «Спартак» поборется за место в плей-офф квалификации

    Изначально клубы были поделены на две группы (сеяные и несеяные) в соответствии с рейтингом УЕФА (победители предыдущих раундов получают коэффициенты сеяных клубов в своей паре).

    «Красно-белым» в соперники достался швейцарский «Тун». Первый матч подопечные Олега Кононова проведут на выезде.

    Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа, а третьего раунда — 8 и 15 августа. Победитель третьего раунда выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы. 0

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