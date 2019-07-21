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    Карпин: Мелькнула мысль пригласить Глушакова, но исчезла

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что задумывался о приглашении полузащитника Дениса Глушакова в команду.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    Ранее 32-летний российский футболист стал игроком «Ахмата».

    «Как идея — возможно, мысль и была. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно.

    В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула — и ушла», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 года и с 2012 по 2014-й. Глушаков стал игроком красно-белых в 2013-м. 0

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