Карпин: Мелькнула мысль пригласить Глушакова, но исчезла

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что задумывался о приглашении полузащитника Дениса Глушакова в команду.

Ранее 32-летний российский футболист стал игроком «Ахмата».

«Как идея — возможно, мысль и была. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно.

В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула — и ушла», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 года и с 2012 по 2014-й. Глушаков стал игроком красно-белых в 2013-м. 0