Карпин: Мелькнула мысль пригласить Глушакова, но исчезла

Денис Глушаков
globallookpress.com
Ранее 32-летний российский футболист стал игроком «Ахмата».
«Как идея — возможно, мысль и была. Это квалифицированный футболист, опытный. Но брать всех мы тоже не можем, тоже неправильно.
В центральной зоне полузащиты у нас есть достаточно квалифицированные футболисты. Так что мысль о Глушакове проскользнула — и ушла», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 года и с 2012 по 2014-й. Глушаков стал игроком красно-белых в 2013-м. 0