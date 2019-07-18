Мирзов перешел в «Спартак»

Контракт красно-белых с 26-летним российским футболистом рассчитан на три года.

Мирзов стал игроком «Ростова» в 2017 году. Сезон 2017/18 Резиуан провел в аренде в «Тосно», в составе которого стал победителем Кубка России.

Сезон 2018/19 — в аренде в тульском «Арсенале, где провел 32 матча, забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее хавбек выступал за "Спартак" из Костромы, рязанскую "Звезду", московское "Торпедо", "Ахмат"​.

В мае 2019-го Мирзов получил вызов в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра. 0