сыграл на выезде вничью в ответном матче Лиги Европы с черногорским— 0:0.

Софийский ЦСКА вышел во второй раунд отбора Лиги Европы globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

По сумме двух встреч «армейцы» из Болгарии прошли во второй раунд Лиги Европы. Первый матч команд завершился крупной победой ЦСКА со счетом 4:0.

Болгарский коллектив во втором раунде квалификации ЛЕ сыграет с хорватским «Осиеком».

В других встречах дня фарерский «КИ Клаксвик» дома сыграл вничью с литовским «Ритеряем» со счетом 0:0. Первая игра завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел фарерский клуб, где сыграет с швейцарским «Люцерном».

Сербский «Чукарички» разгромили в гостях армянский «Бананц» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы — 5:0.

Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сербского клуба. Во втором раунде «Чукарички» сыграют с победителем пары «Мольде» — «Рейкьявик». 0