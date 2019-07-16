«Спартак-Нальчик» — «Анжи»: счет матча 1:1, обзор голов

Футболист «Анжи»
ФК «Анжи»
На 51-й минуте гости открыли счет благодаря усилиям Джамбулата Абдулкадырова. Хозяева голом с пенальти Кантемира Бацевсумели ушли от поражения на 93-й минуте.
В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с владикавказской «Аланией». «Анжи» дома примет черкесский «Интер». Оба матча состоятся 24 июля.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Анжи» покинул Премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг». 1-й тур
«Спартак» (Нальчик) — «Анжи» (Махачкала) — 1:1 (0:0)
Голы: Абдулкадыров, 51 (0:1). Бацев, 90+3 — с пенальти (1:1)