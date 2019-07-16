«Спартак-Нальчик» — «Анжи»: счет матча 1:1, обзор голов

В поединке первого тура ПФЛ в зоне «Юг»на своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

На 51-й минуте гости открыли счет благодаря усилиям Джамбулата Абдулкадырова. Хозяева голом с пенальти Кантемира Бацевсумели ушли от поражения на 93-й минуте.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с владикавказской «Аланией». «Анжи» дома примет черкесский «Интер». Оба матча состоятся 24 июля.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Анжи» покинул Премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.