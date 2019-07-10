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    «Динамо» усилилось экс-хавбеком «Краснодара

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    Московское «Динамо» усилило свой состав полузащитником Шарлем Каборе, известным в РПЛ по выступлениям за «Краснодар».

    Шарль Каборе
    Шарль Каборе

    «Знаю, что все ждут форварда. Он будет, мы вам обещаем. Но полчаса назад мы подписали еще одного футболиста, и это Шарль Каборе!», — цитирует спортивного директора «Динамо» Романа Орещука Sport24.

    В минувшем сезоне 31-летний футболист отыграл за «быков» 37 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    1 июля он покинул «Краснодар», за который выступал с 2016 года, на правах свободного агента.

    Всего в РПЛ уроженец Буркина-Фасо провел 149 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 14 голевых передач. 0

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