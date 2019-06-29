Айртон вернулся в общую группу «Спартака»

Защитник «Спартака», получивший травму в товарищеском матче с «Ростовом», вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец получил повреждение в концовке первого тайма, когда после жесткого стыка с соперником врезался в рекламные щиты у боковой линии поля.

У Айртона был диагностирован ушиб голеностопа. Ранее он работал лишь по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Также стало известно, что голкипер «красно-белых» Антон Шитов получил повреждение связок левого голеностопного сустава во время утренней тренировки команды и выбыл из строя до конца австрийского сбора.

В воскресенье, 30 июня, «Спартак» проведет второй матч предсезонного австрийского турнира против ЦСКА. 0