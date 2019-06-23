«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками

Московскийобъявил о заключении новых контрактов с четырьмя футболистами клуба. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Соглашения с московской командой продлили голкипер Антон Коченков, защитник Борис Ротенберг, а также полузащитники Владислав Игнатьев и Александр Коломейцев.

Сроки действия новых соглашений не уточняются

Коченков выступает за «Локомотив» с 2015 года. В прошедшем сезоне 32-летний россиянин провел два матча за московский клуб и пропустил три гола.

В сезоне-2018/19 Ротенберг принял участие в пяти матчах «Локомотива». Футболист восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

Игнатьев является игроком москвичей с 2016 года. Хавбек принял участие в 142 матчах и записал на свой счет 12 голов.

Коломейцев выступает в составе «красно-зеленых» с 2015 года. На его счету 88 матчей за «Локо» и 6 забитых мячей. 0