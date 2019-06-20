«Зенит» обсуждает с Маркизио его будущее

«Зенит» ведет переговоры с полузащитникомотносительно его будущего.

Об этом заявил гендиректор петербургского клуба Александр Медведев.

«К сожалению, состояние Маркизио не позволило ему вернуться в строй. Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее.

Футболист такого класса и понимания игры не смог показать себя в полной мере из-за травмы. Мы обсуждаем с ним, что делать дальше», — цитирует Медведева РИА Новости.

Маркизио в 2019 году провел за «Зенит» только один матч. В апреле игрок перенес операцию на колене. 0