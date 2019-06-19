Уругвай — Япония: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

21 июня в рамках групповой стадии Копа Америка встретятся сборные. Матч второго тура состоится в Порту-Алегри в 02:00 по московскому времени.

Сборная Уругвая заложила хороший фундамент под выход в плей-офф. Команда уверенно обыграла Эквадор со счетом 4:0. Еще один подобный поединок и подопечные Табареса смогут рассчитывать на место в топ-8 турнира. К слову, на прошлом Кубке Америки команда проиграла в двух стартовых матчах и не смогла пройти дальше.

Японцев здорово поколотили в первом туре чилийцы. Со счетом 0:4 коллектив Хадзимэ Мориясу уступил своему сопернику. Таким образом, еще одно поражение лишит «самураев» шансов на плей-офф. Команде необходимо зацепиться хотя бы за ничью, чтобы иметь шансы на выход из группы с третьей строчки.

Все прогнозы на Кубок Америки-2019

Букмекеры склоняются к тому, что с большой долей вероятности победу в матче одержит Уругвай — 1.19 на «чарруа» и 15.00 на «синих».

На LiveSport.Ru предложили прогноз на игру Уругвай — Япония с коэффициентом 1.53. Кроме того, был предложен вариант с тоталом, величина коэффициента которого составляет 1.99.

Как обычно поединок будут показывать по Матч Футбол и Матч ТВ. В стороне также не останется сайт LiveCup.Run, прямую трансляцию которого можно будет посмотреть по этой ссылке. 0