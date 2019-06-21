Уругвай — Япония. Прогноз (к.1.99) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 21 июня 2019 года

Один из лидеров группы C — сборная Уругвая — в пятницу проведет очную встречу со сборной Японии. Поединок состоится в Порту-Алегри на стадионе «Гремио». Старт матча в 02:00 по Москве. Прогноз на Уругвай — Япония.

Уругвай

Уверенный старт Уругвая на Копа Америка 2019 лишь подтвердил серьезные намерения команды на получение главной награды данного турнира. В первом туре группового этапа уругвайцы уверенно разобрались с Японией, одолев гостей с востока со счетом 4:0.

По сути, первое место в группе «чарруа» сейчас делят с чилийцами. Оба коллектива имеют одинаковую статистику, но уже в скором времени все может измениться. Для этого требуется победа над Японией.

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В последнее время с победами у «небесных олимпийцев» дела обстоят хорошо. Команда выигрывала в последних 4 выступлениях, при этом не пропуская ни одного мяча и забивая не менее 3 голов. Таким образом, средняя результативность за 4 прошлых игры составляет 3.5 мяча.

Можно еще отметить, что в 4 из 5 встреч уругвайцы давали отсчет забитым голам в матче, а также выигрывали первую половину поединка.

Япония

Уже на старте турнира Япония ощутила мощь соперников по группе. Сборная Чили проехалась по «самураям», забив им 4 безответных гола. Это фиаско нарушило беспроигрышную серию гостей, которая длилась 3 матча.

Вполне вероятно, что на результате сказалось отсутствие центрального защитника Майи Йосиды. Футболист будет отсутствовать и в этот раз, а он является одним из ключевых центрбеков японского коллектива. Непонятно, сможет ли сыграть Такаси Инуи. У игрока тоже есть проблемы со здоровьем.

Еще одно поражение выведет Японию из игры. Ничья еще может оставить шансы на плей-офф, но многое будет зависеть от того, какой результат будет в матче Чили и Эквадора, поскольку с последними «синие» сейчас равны по всем показателям.

Прогноз

Мало кто верит в успех японской сборной, об этом говорят коэффициенты: 1.19 на победу Уругвая и 19.5 на победу «синих самураев».

«Небесно-голубые» забивали больше 2 голов в последних 4 матчах. Это и не удивительно, поскольку в атакующей линии команды достаточно грозных форвардов. К слову, во всех 5 очных противостояниях уругвайцы огорчали японского вратаря как минимум дважды.

За 4 прошлых поединка Уругвай в среднем наносил 13 ударов по воротам соперника, при этом 6 или 7 из них приходились в створ рамки. Учитывая, что за этот период команда не забивала меньше 3 голов, такой результат можно считать хорошим. Прогноз — ИТ Уругвая больше 2.5 за 1.99. 0