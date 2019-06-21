Уругвай — Япония. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Америки 21 июня 2019 года

В пятницу, 21 июня, во втором туре группового этапа квартета С Кубка Америки-2019 сборная Уругвая сыграет с командой Японии. Начало игры — в 02:00 по мск. Прогноз на Уругвай — Япония.

Уругвай

«Небесно-голубые» в первом матче на полях Бразилии разгромили сборную Эквадора со счетом 4:0, играя с с середины первого тайма в большинстве.

Еще в первой половине игры «чарруа» отличились в воротах противника тремя результативными ударами, еще один гол эквадорцы забили в свои ворота под занавес встречи.

Этой викторией уругвайцы продлили свою победную серию до четырех матчей кряду, в которой им удалось сохранить свои ворота на замке.

Перед Кубком Америки сборная Уругвая в товарищеских играх нанесла также крупные поражения Узбекистану (3:0), Таиланду (4:0) и Панаме (3:0).

Япония

«Синие самураи» начали этот турнир с крупного поражения от действующего обладателя Кубка Америки — сборной Чили, проиграв им со счетом 0:4.

В приблизительно равной игре сборная Японии долго сражалась на равных с чемпионом Южной Америки, пропустив два гола в последней 10-минутке.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Проиграв чилийцам японцы прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой они одолели Боливию (1:0) и Сальвадор (2:0), а также сыграли вничью с Тринидад и Тобаго (0:0).

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Для «самураев» это второй крупный турнир в этом году. В январе-феврале они участвовали в Кубке Азии, где заняли второе место, проиграв в финале Катару со счетом 1:3.

Последний раз между собой эти команды играли в 2018 году в товарищеской игре. И тогда азиатская команда переиграла латиноамериканцев со счетом 4:3.

Прогноз на Уругвай — Япония

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Уругвая — 1.23, победа сборной Японии — 15.00, ничья — 6.90.

Прогнозируем, что Япония, пропустившая 3 и 4 мяч от Чили только в конце встречи, на этот раз сможет избежать разгромного поражения.

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