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    Смогут ли японцы избежать очередного разгрома?

    Уругвай — Япония. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Америки 21 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз на Уругвай — Япония
    Япония — Уругвай: фрагмент матча 2018 года
    В пятницу, 21 июня, во втором туре группового этапа квартета С Кубка Америки-2019 сборная Уругвая сыграет с командой Японии. Начало игры — в 02:00 по мск. Прогноз на Уругвай — Япония.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 21 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 16.00
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    Уругвай

    «Небесно-голубые» в первом матче на полях Бразилии разгромили сборную Эквадора со счетом 4:0, играя с с середины первого тайма в большинстве.

    Еще в первой половине игры «чарруа» отличились в воротах противника тремя результативными ударами, еще один гол эквадорцы забили в свои ворота под занавес встречи.

    Этой викторией уругвайцы продлили свою победную серию до четырех матчей кряду, в которой им удалось сохранить свои ворота на замке.

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    • Перед Кубком Америки сборная Уругвая в товарищеских играх нанесла также крупные поражения Узбекистану (3:0), Таиланду (4:0) и Панаме (3:0).

    Япония

    «Синие самураи» начали этот турнир с крупного поражения от действующего обладателя Кубка Америки — сборной Чили, проиграв им со счетом 0:4.

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    В приблизительно равной игре сборная Японии долго сражалась на равных с чемпионом Южной Америки, пропустив два гола в последней 10-минутке.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Проиграв чилийцам японцы прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой они одолели Боливию (1:0) и Сальвадор (2:0), а также сыграли вничью с Тринидад и Тобаго (0:0).

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Для «самураев» это второй крупный турнир в этом году. В январе-феврале они участвовали в Кубке Азии, где заняли второе место, проиграв в финале Катару со счетом 1:3.

    Последний раз между собой эти команды играли в 2018 году в товарищеской игре. И тогда азиатская команда переиграла латиноамериканцев со счетом 4:3.

    Прогноз на Уругвай — Япония

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Уругвая — 1.23, победа сборной Японии — 15.00, ничья — 6.90.

    Прогнозируем, что Япония, пропустившая 3 и 4 мяч от Чили только в конце встречи, на этот раз сможет избежать разгромного поражения.

    Предлагаем поставить на азиатов с форой +2,5. 0

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    Уругвай — Япония. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Америки 21 июня 2019 года. Прогноз на Уругвай — Япония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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