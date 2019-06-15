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    Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019

    Италия (U20) — Эквадор (U20): счет матча 0:1, обзор гола

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Эквадора Сборная Италии Футбол Италии
    Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.

    Эквадорцы разыграли штрафной, последовала скидка с линии штрафной на вратарскую итальянцев, откуда в касание и пробил Мина — мяч залетел в ближний угол Карнесекки.

    Отметим, что на 95-й минуте итальянцы не реализовали пенальти, назначенный за фол Кинтеро. Марко Оливьери с 11 метров отправил мяч прямо во вратаря, который угадал с направлением сферы.

    В финале встретятся сборные Украины и Кореи. Матч пройдет 15 июня и начнется в 19:00 (мск). 0

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