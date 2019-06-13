ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне и Ромелу ЛукакуБельгия остается катком. Равных Де Брейне и компании в группе нет
  • 00:39
    • Слуцкий: За сезон могу поставить себе твердую четверку
  • 22:51
    • Гендиректор «Атлетико» подтвердил переход Гризманна в «Барселону»
  • 22:24
    • «Лион» подтвердил трансфер Менди в «Реал»
  • 21:55
    • «Спартак» близок к покупке форварда «Ромы»
  • 21:36
    • «Спартак» хочет подписать Гильерме
    Все новости спорта

    Слуцкий: За сезон могу поставить себе твердую четверку

    Футбол России
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как оценивает прошедший сезон для себя и своей команды.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать.

    Причем одно из самых сильных впечатлений от сезона — то, что я никогда не видел такой большой разницы между топовыми клубами и остальными.

    Даже когда ЦСКА доминировал в России, победа на выезде над аутсайдером давалась не слишком-то легко. То есть не Россия — Сан-Марино (улыбается). Мы все равно добывали очки в борьбе.

    А в Голландии "Аякс", ПСВ и "Фейеноорд" (особенно дома) могут проиграть только либо друг другу, либо не победить остальных, потому что не реализовывают миллион моментов и пропускают какую-то контратаку. То есть чисто по игре они уступить другим командам просто не могут.

    По существу, у тебя остается четвертое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. По составу, бюджету, традициям, инфраструктуре — да абсолютно по всему — эти три клуба всех превосходят.

    Они могут забрать любого мальчишку из академии того же "Витесса", хотя у нас хорошая академия. В общем, это доминирование на всех уровнях.

    Никогда не встречал такого разрыва внутри лиги. В РПЛ и английском чемпионшипе и близко такой разницы в классе нет.

    Думаю, за сезон нам можно было бы поставить твердую пятерку, если бы выиграли финал плей-офф у "Утрехта". Но плей-офф — это всегда такая история, что где что-то может пойти не так.

    Даже "Манчестер Сити" или "Барселона" не справились с плей-офф в Лиге чемпионов. Так что я бы оценил сезон на твердую четверку. На мой взгляд, он получился очень качественным.

    Кроме того, нужно говорить не только о спортивных итогах. Основная задача, которую передо мной ставил владелец, — развивать игроков.

    Причем как тех, кто находится в аренде (чтобы люди понимали, что в "Витесс" можно отдавать футболистов), так и молодежь, привлекать ребят из академии. Вот с этой целью мы справились блестяще.

    Ведь на начало сезона у нас только Матавж был постоянным игроком своей национальной команды, а в конце чемпионата уже 11 человек вызывались в различные сборные (юношеские и молодежные)», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение валидольной сборной. Россия с трудом одолела киприотов
  • Вчера в 02:05
    •
  • Прогноз
  • Кубок Америки-2019
  • 2.10
  • Послезавтра в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бостон» или «Сент-Луис» — кто выиграет Кубок Стэнли в решающем матче серии?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли бразильцы выиграть домашний Кубок Америки?
  • Кубок Америки-2019. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России после четырех туров идет на втором месте в группе I Футбол Почти «экватор» отборочного цикла Евро-2020Турнирные расклады отборочного этапа к чемпионату Европы-2020 Вчера в 15:390
  • 13:44
    • Лукаку подтвердил свой уход из «МЮ»
  • 00:52
    • Гусев: Сборной Голландии не хватало такого нападающего, как Дзюба
  • 00:31
    • Франция одолела Норвегию в рамках женского ЧМ-2019
    Неймар Футбол Копа Америка-2019. Какой будет сборная Бразилии без Неймара?За последний год в бразильской сборной произошли изменения 11/06/2019 в 23:070
  • Экспресс дня

  • «Депортиво» и «Малага» начнут борьбу за путевку в Примеру
  • 3.24
    •
  • 00:18
    • «Депортиво» обыграл «Малагу» в первом полуфинале плей-офф за выход в Ла лигу
  • 00:00
    • Вратарь «Челси» продолжит карьеру в «Браге»
  • 23:54
    • Гетце: Я слышу слухи о трансферах постоянно, они всплывают каждый год
    Аллисон Футбол 10 лучших вратарей Европы прямо сейчасОбновленный рейтинг лучших европейских вратарей сезона 2018/19 11/06/2019 в 19:460
  • 23:36
    • У Сарри есть сложности с уходом из «Челси», утверждает президент «Эмполи»
  • 23:19
    • «МЮ» поборется с «МанСити» за Магуайра
  • 23:00
    • Российские лучницы завоевала путевку на Олимпиаду-2022
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие