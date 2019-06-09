Португалия — победитель первого розыгрыша Лиги наций

одержала победу над(1:0) в финальном матче Лиги наций.

Единственный мяч в матче был забит на 60-й минуте. Силва оказался с мячом перед штрафной голландцев и скинул мяч на Гонсало Гуэдеша, который подстроился под удар и сильно пробил в левый от Силессена угол.

Португалия стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Ранее сборная Англии в матче за третье место победила по пенальти команду Швейцарии — 0:0 (6:5).