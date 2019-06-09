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    Португалия — победитель первого розыгрыша Лиги наций

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Голландии
    Сборная Португалии одержала победу над командой Голландии (1:0) в финальном матче Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч в матче был забит на 60-й минуте. Силва оказался с мячом перед штрафной голландцев и скинул мяч на Гонсало Гуэдеша, который подстроился под удар и сильно пробил в левый от Силессена угол.

    Португалия стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций.

    Ранее сборная Англии в матче за третье место победила по пенальти команду Швейцарии — 0:0 (6:5).

    Лига наций A. Финал
    Португалия — Голландия — 1:0 (0:0)
    Гол: Гонсалу Гедеш, 60Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью (Невеш, 90+3), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Жоау Канселу, 81), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Рафа Силва, 75), Бернарду СилваГолландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Ф.де Йонг, Вайналдум, де Рон (Л.де Йонг, 81), Бергвайн (ван де Бек, 60), Депай, Бабел (Промес, 46)Предупреждения: Дюмфрис, 88. ван Дейк, 90+1
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