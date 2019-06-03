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    Банега может покинуть «Севилью»

    Севилья Футбол Испании Примера Трансферы Календарь Примеры
    Аргентинский полузащитник «Севильи» Эвер Банега может перейти в «Боку Хуниорс», сообщает El Desmarque.

    Эвер Банега
    Эвер Банега

    По информации издания, аргентинский клуб предлагает 30-летнему игроку контракт, который рассчитан на 3 года.

    «Бока» предложила Банеге зарплату в 1,5-2 млн евро. Это значительно уступает его зарплате в испанском клубе. Однако клуб не теряет надежды подписать игрока и готов вернуться к диалогу позднее.

    Сам футболист пока размышляет над своим будущим. Контракт с «Севильей» будет действовать еще один сезон.

    В завершившемся сезоне испанской Примеры Эвер Банега сыграл 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи, а «Севилья» не сумела пробиться в Лигу чемпионов. 0

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