Банега может покинуть «Севилью»

Аргентинский полузащитникможет перейти в, сообщает El Desmarque.

По информации издания, аргентинский клуб предлагает 30-летнему игроку контракт, который рассчитан на 3 года.

«Бока» предложила Банеге зарплату в 1,5-2 млн евро. Это значительно уступает его зарплате в испанском клубе. Однако клуб не теряет надежды подписать игрока и готов вернуться к диалогу позднее.

Сам футболист пока размышляет над своим будущим. Контракт с «Севильей» будет действовать еще один сезон.

В завершившемся сезоне испанской Примеры Эвер Банега сыграл 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи, а «Севилья» не сумела пробиться в Лигу чемпионов. 0