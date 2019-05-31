«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

Лондонскийне станет препятствовать уходу своего нынешнего тренера Маурицио Сарри в туринский, сообщает SportItalia.

Агент Сарри уже провёл предварительные переговоры с руководством британского клуба и, получив предварительное согласие на расторжение контракта, отправился в Турин.

Должность главного тренера «Ювентуса» остаётся вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.

По данным источника, «синие» сдержали свое обещание данное тренеру перед финалом Лиги Европы. В случае победы над «Арсеналом» Сарри мог выбирать свое будущее самостоятельно.

За один сезон при Сарри «Челси» занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы. 0