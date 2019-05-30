Сарри впервые в карьере выиграл трофей

обыгралв финале Лиги Европы (4:1). Для наставника «синих»это первый трофей в карьере.

Ранее итальянский специалист выигрывал лишь индивидуальную награду лучшего тренера Серии А, второе место в Серии А и добирался до кубковых финалов.

Также Сарри стал первым итальянцем за 20 лет, которому покорился второй по статусу клубный евротрофей. В последний раз Кубок УЕФА над головой поднимал Альберто Малезани, когда его «Парма» в 1999 году в московских «Лужниках» разгромила «Марсель».

Отметим, что Сарри может покинуть «Челси» и возглавить туринский «Ювентус». 0