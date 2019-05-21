Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак»

Встречи заключительного тура пройдут 26 мая и начнутся в одно время — в 14:00 по московскому времени.
На матчах будут работать следующие бригады судей:
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
«Зенит» — «Енисей»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Динамо» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
«Анжи» — «Урал»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
«Локомотив» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Гончар (Сочи). 0