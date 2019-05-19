Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

Бельгийский защитник, который покинет «Манчестер Сити» летом, рассказал о планах на будущее.

«В течение следующих трех лет я возьму на себя роль играющего тренера "Андерлехта". Лучшие в Бельгии. Подобное решение может удивить вас. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал. Как футболист я родился и вырос в "Андерлехте". С шести лет я с этим клубом.

Конец этого сезона не мог быть более запоминающимся. Я жил мечтой в "Манчестер Сити". Я так много узнал за последние три года от невероятного тренера. Пеп Гвардиола возродил мою любовь к игре. Я был свидетелем, участвовал, анализировал, учился.

"МанСити" играет в футбол, в который я хочу играть. Я решил принять вызов. Я хочу поделиться своими знаниями со следующими поколениями. Я добавлю немного Манчестера в сердце Бельгии», — написал Компани на своей странице в Facebook. 0