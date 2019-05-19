«Манчестер Сити» объвил об уходе Компани

Капитанпокидает клуб после 11 лет выступления в нем, сообщает официальный сайт «горожан».

«Как бы ни было тяжело, для меня настало время уйти. Я не ощущаю ничего, кроме благодарности. Благодарен всем, кто поддерживал меня в этом особенном путешествии в очень особенном клубе.

Я помню первый день так же хорошо, как и последний. Я помню безграничную доброту, которую я получил от всех в Манчестере.

Никогда не забуду поддержку болельщиков в хорошие и плохие времени. Несмотря на все трудности, вы всегда поддерживал меня и вдохновляли никогда не сдаваться», — сказал Компани

В составе «Манчестер Сити» 33-летний бельгиец четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.

Всего в составе «Ман Сити» Компани принял участие в 360 матчах и забил 20 голов. 0