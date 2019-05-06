Фарфан может пропустить остаток сезона

не поможетв ближайших матчах сезона.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «железнодорожников», Фарфан выбыл до конца сезона.

Перуанец получил травму задней поверхности бедра. На восстановление ему понадобится не менее двух недель.

В то же время главный тренер «Локо» Юрий Семин выразил надежду, что Фарфан еще выйдет на поле в этом сезоне.

«Действительно ли Фарфан выбыл до конца сезона? Надеемся, что нет. Рассчитываем, что он вернется в строй к следующему туру», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

В оставшихся турах РПЛ «Локо» предстоит встретиться с «Рубином», «Уралом» и «Уфой». 0