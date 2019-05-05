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    «Манчестер Сити» — «Лестер»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Англии

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Лестер Сити Календарь АПЛ
    «Ман Сити» продолжает гонку за чемпионский титул и на этот раз команде придется сразиться с «Лестером». Данный поединок будет завершающим в 37 тура АПЛ. Состоится он в понедельник, 6 мая, в 22:00 по Москве.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро

    «Ливерпуль» выиграл свой матч против «Ньюкасла» и сейчас «мерсисайдцы» опережают «Ман Сити» на 2 пункта. Таким образом, «горожанам» нужна только победа. В противном случае титул может ускользнуть от хозяев. Команда выиграла 12 последних игр в АПЛ. В прошлых трех встречах клуб не пропускал. Однако «лисы» в последнее время тревожат ворота «шейхов».

    «Лестер» на 9 позиции и футболисты уже смерились с тем, что не попадут в еврокубки. Команде остается играть в свое удовольствие. Это привело к тому, что гости выиграли в прошлом туре у «Арсенала» 3:0. Но если у «канониров», скорее всего, просто не сработала определенная стратегия на игру, то «Ман Сити» «синим» спуску не даст. Хотя за 8 поединков с Роджерсом «Лестер» проиграл лишь дважды.

    Календарь и таблица АПЛ

    Букмекеры уверенны, что «Манчестер Сити» не оставит никаких шансов своему сопернику — 1.14 на победу хозяев и 16.00 на победу гостей.

    Это очень интересное противостояние, поэтому на сайте LiveSport.Ru решили сделать прогноз. Там предложили два исхода с коэффициентами 2.00 и 1.76.

    Данное событие будут транслировать многие каналы. В России матч покажут по Матч ТВ и Матч Футбол. В Украине можно будет переключить на Футбол 1. Для очень мобильных пользователей сайт LiveCup.Run предложит свою трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Лестер», который в режиме онлайн будет обновлять всю важную информацию. 0

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