«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 6 мая 2019 года

В понедельник, 6 мая, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер».

«Манчестер Сити»

За два тура до завершения сезона «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея на своем счету 92 очка.

«Горожане» одержали 30 побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Всего на один балл они опережают «Ливерпуль».

Победная серия подопечных Пепа Гвардиолы в АПЛ насчитывает 12 матчей. В последних из них они обыграли «Тоттенхэм» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бернли» (1:0).

Среди травмированных у «Манчестер Сити» значатся Кевин де Брейне и Фернандиньо.

«Лестер»

Футболисты «Лестера» расположились на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии с 51 очком.

На счету «лис» 15 побед, шесть ничьих и 15 поражений в 36 сыгранных турах.

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В апреле команда Брендана Роджерса обыграла «Хаддерсфилд Таун» (4:1) и «Арсенал» (3:0), уступила «Ньюкаслу» (0:1), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (2:2).

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После травмы у «Лестера» восстанавливается полузащитник Дэниел Амарти.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.18, победа «Лестера» — 16.50, ничья — 8.45.

От результата этой встречи во многом будет зависеть судьба чемпионской короны. «Лисы» — главная надежда «Ливерпуля», который рискует набрать больше 90 очков и не стать чемпионом.

Несомненно, экс-наставник «красных» Брендан Роджерс настроит свою команду на борьбу, тем более что при успешном завершении сезона «Лестер» имеет шансы попасть в зону Лиги Европы. Однако шансы «лис» вырвать ничью на «Этихаде» нам кажутся низкими, даже несмотря на то, что в первом круге они обыграли подопечных Гвардиолы на своем поле.

Мы считаем, что «Сити» победит с разницей в один-два мяча, поэтому предлагаем присмотреться к ставке «победа "Лестера" с форой +2» за 2.00.

Также интересной выглядит ставка «обе команды забьют» за 1.76, ведь «Лестер» не сумел отличиться лишь в двух матчах АПЛ в 2019 году. 0