«Лацио» — «Аталата»: счет матча 1:3, обзор голов

Римскийна своем поле уступил(1:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Счёт уже на 3-й минуте открыли римляне — отличился Марко Пароло, которому ассистировал Фелипе Кайседо.

На 22-й минуте равновесие восстановил Дуван Сапата, а на 58-й минуте гостей вывел вперёд Тимоти Кастань.

Третий мяч в ворота «Лацио» влетел в результате автогола Уоллеса Джимсити на 76-й минуте.

«Аталанта» с 62 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Лацио» идет восьмым с 55 очками.

В параллельной встрече «Парма» и «Сампдория» сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 3:3. 0