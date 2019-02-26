Сарри должен наказать Кепу. Это вопрос перспектив тренера в «Челси»

До Кепы такого не делал никто
Стоит разобраться в ситуации. Кепе повезло, что его контракт не был разорван после того, как он открыто бросил вызов главному тренеру Маурицио Сарри, не став покидать поле в игре с «Манчестер Сити».
Люди, которые смотрят футбол уже по полвека, никогда не видели ничего подобного. Это был дилетантский и несправедливый поступок по отношению к Сарри, учитывая нынешнее шаткое положение тренера в клубе.
Вратарь вел себя как испорченный восьмилетний ребенок, а его утверждение, что это было «недоразумение», откровенно насмешило. Кепа дважды ложился на газон из-за проблем с мышцами, поэтому Сарри хотел заменить его на Кабальеро перед серией пенальти.
Решение тренера можно назвать очень здравым, если вспомнить, как Кабальеро отразил три пенальти в финале Кубка лиги, выступая за «Сити». Не было никакого «недоразумения», ведь Сарри активно махал Кепе, а Кабальеро стоял рядом и ждал возможности выйти на поле. Испанский вратарь в ответ жестикулировал и отказывался уходить. Было видно, что Сарри после такого поведения подопечного готов покинуть стадион.
Абрамович отдал власть раздевалке
В «Челси» уже попытались загладить конфликт, а некоторые эксперты начали говорить, что такой дорогой и темпераментный голкипер все равно очень нужен команде. Другие использовали этот инцидент, утверждая, что на самом деле у Сарри нет контроля над командой в данный момент.
Стоит ли серьезно об этом говорить? Какой менеджер вообще имеет реальные полномочия в «Челси» при руководстве всей этой империей Романа Абрамовича? Одиннадцать тренеров приходили и уходили за период его правления, а в последнее время очевидно, что раздевалка способна отправить в отставку любого босса, который не нравится футболистам.
Если Сарри уйдет, то можно обоснованно утверждать, что нынешний состав своими руками уволил уже троих менеджеров, включая Жозе Моуринью и Антонио Конте.
Кепа должен платить по счетам
Для начала, Кепа не мог бы жаловаться, если бы его отчислили из первой команды. Этого не случится, разумеется. Клуб заплатил более 70 миллионов фунтов, а «синие» вряд ли готовы к потере таких инвестиций. Перед Саррри стоит выбор, но ему однозначно стоит посадить Кепу в запас на игру против «Тоттенхэма».
Если итальянец этого не сделает — он окончательно подорвет свой авторитет в глазах игроков. Появится понимание того, что менеджера и его указания можно просто игнорировать. Сарри остается бороться за себя.
По сути, Сарри должен обратиться к руководству с требованием поддержать или уволить. Боссы «Челси» могут дать ему шанс создать команду, как «Наполи», который забил 318 голов за три сезона.
Был ли Сарри на первом этапе карьеры в АПЛ слишком упрямым и негибким? Да, возможно. Но он должен был внедрять собственные взгляды на футбол. Игра с «Манчестер Сити» показала, что футболисты «синих» все еще подчиняются Сарри и готовы играть за своего менеджера.
«Челси» все еще ведет борьбу за топ-4 АПЛ и победу в Лиге Европы. Так какой смысл в увольнении Сарри? И кто заменит его на столь сложном отрезке сезона?
Но есть важный нюанс. Следующий этап сезона должен пройти без Кепы в воротах. Голкипер должен понять, что его поступок — возмутительный и скандальный, а за это надо платить. Подзатыльник и попытка закрыть тему не помогут. Если Сарри «проглотит» такое поведение подопечного, то скоро покинет свой пост. 0