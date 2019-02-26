Сарри должен наказать Кепу. Это вопрос перспектив тренера в «Челси»

До Кепы такого не делал никто

Стоит разобраться в ситуации. Кепе повезло, что его контракт не был разорван после того, как он открыто бросил вызов главному тренеру Маурицио Сарри, не став покидать поле в игре с «Манчестер Сити».

Люди, которые смотрят футбол уже по полвека, никогда не видели ничего подобного. Это был дилетантский и несправедливый поступок по отношению к Сарри, учитывая нынешнее шаткое положение тренера в клубе.

Вратарь вел себя как испорченный восьмилетний ребенок, а его утверждение, что это было «недоразумение», откровенно насмешило. Кепа дважды ложился на газон из-за проблем с мышцами, поэтому Сарри хотел заменить его на Кабальеро перед серией пенальти.

Решение тренера можно назвать очень здравым, если вспомнить, как Кабальеро отразил три пенальти в финале Кубка лиги, выступая за «Сити». Не было никакого «недоразумения», ведь Сарри активно махал Кепе, а Кабальеро стоял рядом и ждал возможности выйти на поле. Испанский вратарь в ответ жестикулировал и отказывался уходить. Было видно, что Сарри после такого поведения подопечного готов покинуть стадион.

Абрамович отдал власть раздевалке

Кепа бросил вызов перспективам Сарри Sky Sports

В «Челси» уже попытались загладить конфликт, а некоторые эксперты начали говорить, что такой дорогой и темпераментный голкипер все равно очень нужен команде. Другие использовали этот инцидент, утверждая, что на самом деле у Сарри нет контроля над командой в данный момент.

Стоит ли серьезно об этом говорить? Какой менеджер вообще имеет реальные полномочия в «Челси» при руководстве всей этой империей Романа Абрамовича? Одиннадцать тренеров приходили и уходили за период его правления, а в последнее время очевидно, что раздевалка способна отправить в отставку любого босса, который не нравится футболистам.

Если Сарри уйдет, то можно обоснованно утверждать, что нынешний состав своими руками уволил уже троих менеджеров, включая Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Кепа должен платить по счетам

Кепа может оказаться в запасе Sky Sports

Для начала, Кепа не мог бы жаловаться, если бы его отчислили из первой команды. Этого не случится, разумеется. Клуб заплатил более 70 миллионов фунтов, а «синие» вряд ли готовы к потере таких инвестиций. Перед Саррри стоит выбор, но ему однозначно стоит посадить Кепу в запас на игру против «Тоттенхэма».

Если итальянец этого не сделает — он окончательно подорвет свой авторитет в глазах игроков. Появится понимание того, что менеджера и его указания можно просто игнорировать. Сарри остается бороться за себя.

По сути, Сарри должен обратиться к руководству с требованием поддержать или уволить. Боссы «Челси» могут дать ему шанс создать команду, как «Наполи», который забил 318 голов за три сезона.

Был ли Сарри на первом этапе карьеры в АПЛ слишком упрямым и негибким? Да, возможно. Но он должен был внедрять собственные взгляды на футбол. Игра с «Манчестер Сити» показала, что футболисты «синих» все еще подчиняются Сарри и готовы играть за своего менеджера.

«Челси» все еще ведет борьбу за топ-4 АПЛ и победу в Лиге Европы. Так какой смысл в увольнении Сарри? И кто заменит его на столь сложном отрезке сезона?

Но есть важный нюанс. Следующий этап сезона должен пройти без Кепы в воротах. Голкипер должен понять, что его поступок — возмутительный и скандальный, а за это надо платить. Подзатыльник и попытка закрыть тему не помогут. Если Сарри «проглотит» такое поведение подопечного, то скоро покинет свой пост. 0