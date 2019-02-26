«Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили

сыграла вничью св домашнем матче 25-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча laliga.es 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», завершилась со счетом 0:0.

Хозяева хоть и меньше владели мячом, но нанесли больше ударов по чужим воротам, пусть и не извлекли из этого выгоды.

Чемпионат Испании. 25-й тур «Жирона» — «Реал Сосьедад» — 0:0 (0:0) «Жирона»: Буну, Рауль Гарсия, Хуанпе, Рамальо, Алькала, Порту, Дуглас Луис (Понс, 70), Гранель, Алеиш Гарсия, Стуани (Думбия, 86), Лосано (Гарсия, 65)«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Льоренте, Муньос, Навас, Мерино (Морено, 88), Субельдия, Ойарсабаль, Сурутуса (Пардо, 79), Хуанми (Баутиста, 73), Сандро РамиресПредупреждения: Стуани (32), Лосано (54), Дуглас Луис (66), Гранель (70), Мерино (86)

«Жирона» занимает 15-е место в турнирной таблице (28 очков), а «Реал Сосьедад» — восьмое (35 очков). 0