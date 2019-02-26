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    «Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили

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    «Жирона» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» в домашнем матче 25-го тура испанской Примеры.

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    Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи», завершилась со счетом 0:0.

    Хозяева хоть и меньше владели мячом, но нанесли больше ударов по чужим воротам, пусть и не извлекли из этого выгоды.

    Чемпионат Испании. 25-й тур
    «Жирона» — «Реал Сосьедад» — 0:0 (0:0)
    «Жирона»: Буну, Рауль Гарсия, Хуанпе, Рамальо, Алькала, Порту, Дуглас Луис (Понс, 70), Гранель, Алеиш Гарсия, Стуани (Думбия, 86), Лосано (Гарсия, 65)«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Льоренте, Муньос, Навас, Мерино (Морено, 88), Субельдия, Ойарсабаль, Сурутуса (Пардо, 79), Хуанми (Баутиста, 73), Сандро РамиресПредупреждения: Стуани (32), Лосано (54), Дуглас Луис (66), Гранель (70), Мерино (86)

    «Жирона» занимает 15-е место в турнирной таблице (28 очков), а «Реал Сосьедад» — восьмое (35 очков). 0

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