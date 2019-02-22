«Байер» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европына выезде сыграл вничью с леверкузенским— 1:1.

Фрагмент матча twitter.com/bayer04_es 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В середине первого тайма Петров выиграл борьбу на правой бровке и навесил в штрафную «Байера», после чего головой точно пробил Клаэссон, но Градецки показал образцовую реакцию.

Хозяева ответили спустя десять минут Кевин Фолланд красиво навесил в штрафную «Краснодара», после чего Спаич чуть не срезал в свои ворота мяч, но потрясающую реакцию продемонстрировал Сафонов.

На последних минутах тайма упустили игроки «Байера» гостей, и Игнатьев смог выполнить отличную передачу на Классона. Один на один с голкипером вышел шведский футболист, но забить всё-таки не смог — спас Градецки.

Счет в матче был открыт лишь на 85-й минуте. Блестяще выполнил Магомед-Шапи Сулейманов удар со стандарта, перебросив «стенку» и уложив мяч под самую правую штангу.

Спустя две минуты хозяева отыгрались. От Рамиреса умело ушёл Чарлес Арангис и после передачи партнёра уверенно пробил по воротам.

Первый матч закончился со счетом 0:0. По сумме двух матчей, за счет гола на выезде «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. 0