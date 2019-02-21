ЦСКА интересуется защитником «Сан-Паулу»

Московскийпроявляет интерес к защитнику «Сан-Паулу», утверждает Yahoo Esportes Brasil

По информации издания, бразильский клуб готов расстаться с 20-летним игроком за 15 миллионов евро.

ЦСКА уже начал переговоры по трансферу Уолса, который выступает за молодежную команду «Сан-Паулу» U-20 и за сборную Бразилии в той же возрастной категории.

Недавно «Сан-Паулу» внес футболиста в заявку главной команды на сезон в чемпионате Бразилии.

В конце января Уолсом интересовался «Вильярреал», который хотел арендовать его за 1 млн евро. Переговоры между клубами зашли в тупик. 0