«Локомотив» уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Фрагмент матча
«Локомотив»
Голами отметились защитник хорватского клуба Леон Шипош и хавбек «железнодорожников» Денис Файзуллин.
На 71-й минуте главный арбитр игры назначил пенальти в ворота хозяев, который не сумел реализовать хавбек «Локомотива» Николай Титков.
Загребское «Динамо» прошло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, а московский «Локомотив» завершил выступление в турнире.
Лига чемпионов УЕФА U19 . Стыковые матчи
«Динамо З — мол.» — «Локомотив — мол.» — 1:1 (1:0). Пенальти — 5:4
Голы: Шипош, 13 (1:0). Файзуллин, 90+3 (1:1)Нереализованный пенальти: Титков, 71 (вратарь)«Локомотив — мол.»: Ботнарь (Крайков, 90+4), Лапшов, Магкеев, Логинов (Основ, 46), Сухарев, Карапузов (Файзуллин, 46), Черный, Петров (Черняков, 65), Титков, Иосифов (Турищев, 82), СулеймановПредупреждение: Черный, 47