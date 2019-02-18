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    Гризманн: Нравится стиль игры Симеоне

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, насколько легко было адаптироваться к требованиям главного тренера команды Диего Симеоне после перехода из «Реала Сосьедад».

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    «В "Сосьедаде" подход отличался от того, что я увидел в Мадриде. У Симеоне было больше работы в защите. Я учился и смотрел на действия партнеров, а через пару месяцев уже выступал за основной состав. Мне нравится стиль игры Симеоне. Теперь я стараюсь помогать новичкам. Мы не променяем нашу тактику, потому что она приносит результат.

    Форварды у Симеоне выполняют часть черновой работы. Сначала это сложно, потому что в "Атлетико" нельзя просто оставаться впереди и ждать мяча. Мы всей командой работаем в отборе. Постепенно привыкаешь и начинаешь получать удовольствие от процесса», — цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА. 0

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