Гризманн: Нравится стиль игры Симеоне

Нападающийрассказал, насколько легко было адаптироваться к требованиям главного тренера командыпосле перехода из

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«В "Сосьедаде" подход отличался от того, что я увидел в Мадриде. У Симеоне было больше работы в защите. Я учился и смотрел на действия партнеров, а через пару месяцев уже выступал за основной состав. Мне нравится стиль игры Симеоне. Теперь я стараюсь помогать новичкам. Мы не променяем нашу тактику, потому что она приносит результат.

Форварды у Симеоне выполняют часть черновой работы. Сначала это сложно, потому что в "Атлетико" нельзя просто оставаться впереди и ждать мяча. Мы всей командой работаем в отборе. Постепенно привыкаешь и начинаешь получать удовольствие от процесса», — цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА. 0