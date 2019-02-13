Фавориты матчей 1/8 Лиги Чемпионов. Мнение BETCITY

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Кто решит все вопросы до ответной игры, а кому придется попотеть для выхода в следующую стадию? Разбираем линию букмекера на самый популярный клубный турнир планеты.

«Аякс» — «Реал Мадрид»

П1 3,7 — Х4 — П2 1,98

От «Аякса» не ждут выхода в четвертьфинал, уж слишком грозный соперник попался. Этот факт может раскрепостить голландцев. Да и у соперника хватает проблем. В 2019 «Реал» набрал ход и стал реже дарить очки соперникам, но перестройка еще точно не завершилась, а значит у «Аякса» есть шанс на положительный результат в домашних стенах.

«Тоттенхэм» — «Боруссия»

П1 2,1 — Х3,7 — П2 3,6

«Шпоры» занимают уверенное третье место в АПЛ, имея в запасе 7 очков отрыва от ближайшего преследователя («Челси»). Проблемой для «Тоттенхэма» могут стать травмы лидеров. Деле Алли должен вернуться в строй только к концу февраля, а Харри Кейн только приступил к работе с мячом после травмы голеностопа.

«Тоттенхэм» — «Боруссия» BETCITY

«Дортмунд» великолепен во внутреннем первенстве этого сезона, но на выезде играет хуже. Увидим, подтвердится ли тенденция в рамках Лиги Чемпионов.

«Ливерпуль» — «Бавария»

П1 2,02 — Х3,8 — П2 3,4

Лучшая афиша на этой стадии обещает нам интересный футбол и вылет одного из главных фаворитов турнира. В прошлом сезоне Юрген Клопп уже продемонстрировал всю мощь своей команды на европейской арене, в этом для «красных» важнее выиграть внутреннее первенство.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Бавария» выправила ситуацию в чемпионате и вернулась в золотую гонку. Лига Чемпионов даст окончательный ответ на вопрос: справляется ли Нико Ковач в новом клубе? Пока BETCITY больше верит в магию «Энфилда» и Юргена Клоппа.

«Лион» — «Барселона»

П1 4,5 — Х4,3 — П2 1,68

Каталонцы уже 4 года не держали в руках ушастый Кубок. Лион выглядит идеальным соперником для первой стадии плей-офф. Кажется, что эта пара не сулит никакой интриги, если только Барса не подарит ее самостоятельно.

«Атлетико» — «Ювентус»

П1 2,65 — Х3,1 — П2 2,8

Матрасники сложный соперник для любого клуба. «Ювентус», даже с Криштиану Роналду в составе, не исключение. На домашней арене «Атлетико» не потерял ни одного очка в рамках Ла Лиги, поэтому туринцам будет крайне сложно увезти выездную победу с Ванда Метрополитано.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Ко всему прочему у старой синьоры наметился спад — ничья с «Пармой» и вылет из Кубка от «Аталанты».

«Шальке» — «Манчестер Сити»

П1 8,1 — Х5,6 — П2 1,33

Если судить по коэффициентам, то это самое предсказуемое противостояние в 1/8 финала. Шальке практически чудом оказался в плей-офф Лиги Чемпионов, посредственно выглядит в Бундеслиге и нет никаких предпосылок к кардинальным изменениям ситуации. Ман Сити Пепа цепляется за первую строчку в чемпионате, демонстрирует великолепную игру в атаке, но мастерски умеет сливать аутсайдерам. Именно по этой причине матч горожан с немцами всё-таки стоит посмотреть.

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