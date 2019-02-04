«Пари Сен-Жермен» уступил «Лиону» в матче Лиги 1

нанес поражениев домашнем матче французской Лиги 1.

Фрагмент матча ol.fr 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла на «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 2:1.

Парижане вышли вперед на 7-й минуте, когда Юлиан Дракслер выполнил перехват в центре поля, приблизился к чужой штрафной и отпасовал влево на Анхеля Ди Марию, поразившего дальний угол.

На 33-й минуте «ткачи» восстановили паритет. Лео Дюбуа выполнил навес с фланга, а Мусса Дембеле, опередив Альфонса Ареоля, точно пробил головой.

Победный гол хозяева забили на 49-й минуте. Дембеле заработал пенальти, который реализовал Набиль Фекир.

Для парижан это поражение стало первым в текущем сезоне Лиги 1.

В турнирной таблице «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (56 очков), а «Лион» — третье (43 очка). 0