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    «Пари Сен-Жермен» уступил «Лиону» в матче Лиги 1

    Лига 1 Футбол Франции Лион ПСЖ Календарь Лиги 1
    «Лион» нанес поражение «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче французской Лиги 1.

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    Встреча, которая прошла на «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 2:1.

    Парижане вышли вперед на 7-й минуте, когда Юлиан Дракслер выполнил перехват в центре поля, приблизился к чужой штрафной и отпасовал влево на Анхеля Ди Марию, поразившего дальний угол.

    На 33-й минуте «ткачи» восстановили паритет. Лео Дюбуа выполнил навес с фланга, а Мусса Дембеле, опередив Альфонса Ареоля, точно пробил головой.

    Победный гол хозяева забили на 49-й минуте. Дембеле заработал пенальти, который реализовал Набиль Фекир.

    Для парижан это поражение стало первым в текущем сезоне Лиги 1.

    В турнирной таблице «Пари Сен-Жермен» занимает первое место (56 очков), а «Лион» — третье (43 очка). 0

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