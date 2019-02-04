Абель Эрнандес: Гончаренко сильнее Гаттузо, а Чалов — лучший форвард в РПЛ

Нападающийвысказался о тренере «армейцев»и о своем одноклубнике

«Виктор Гончаренко, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики, чем Гаттузо, которому еще предстоит многому научиться и понять в профессии», — приводит слова уругвайского футболиста Sport24.

Также Абель рассказал о форварде столичного клуба Федоре Чалове.

«Мы с ним и вместе неплохо играем. Мне он нравится — быстрый, мощный, крайне талантливый парень. Когда мы играем в паре, мне даже проще. Считаю, что в российской лиге Федя — лучший форвард», — добавил уругваец.

Напомним, Эрнандес в ЦСКА перешел в августе прошлого года.

В первой части сезона он провел за команду девять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. 0