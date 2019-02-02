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    «Реал Сосьедад» победил «Атлетик»

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    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад»
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    Голами в составе бело-голубых отметились нападающие Микель Оярсабаль и Виллиан Жозе.

    В концовке встречи мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия.

    «Реал Сосьедад» набрал 30 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Атлетик» с 26 баллами располагается на 12-й строчке.

    Примера. 22-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 2:1 (2:0)
    Голы: Оярсабаль, 16 (1:0). Виллиан Жозе, 45 (2:0). Рауль Гарсия, 82 (2:1)Нереализованный пенальти: Рауль Гарсия, 82 (вратарь)«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Льоренте, Сальдуа, Эрнандез, Сурутуса, Ильярраменди (Субельдия, 76), Мерино, Виллиан Жозе (Морено, 88), Янузай (Рамирес, 82), Оярсабаль«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе (Рауль Гарсия, 46), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Гурусета, 70), Ибаи Гомес, Иньяки Уильямс, Кордоба (Эчеварриа, 46)Предупреждения: Капа, 55. Навас, 81
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