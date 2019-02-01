Катар впервые стал победителем Кубка Азии

одержала победу над(3:1) в финале Кубка Азии, завершившегося в ОАЭ.

Сборная Катара twitter.com/afcasiancup 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей отличились Али Алмоез, Абдулазиз Хатим и Акрам Афиф, реализовавший пенальти.

Единственный гол сборной Японии забил Такуми Минамино.

Катар впервые в истории выиграл турнир. Японцы являются самой титулованной командой — в Кубке Азии они побеждали четыре раза (1992, 2000, 2004, 2011).

Лучшим бомбардиром Кубка Азии стал 22-летний форвард катарцев Али, который забил 9 голов в 7 матчах. Афиф стал лучшим ассистентом турнира с 10-ю передачами. 0