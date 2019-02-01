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    Катар впервые стал победителем Кубка Азии

    Кубок Азии Сборная Японии
    Сборная Катара одержала победу над командой Японии (3:1) в финале Кубка Азии, завершившегося в ОАЭ.

    Сборная Катара
    Сборная Катара
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    В составе победителей отличились Али Алмоез, Абдулазиз Хатим и Акрам Афиф, реализовавший пенальти.

    Единственный гол сборной Японии забил Такуми Минамино.

    Катар впервые в истории выиграл турнир. Японцы являются самой титулованной командой — в Кубке Азии они побеждали четыре раза (1992, 2000, 2004, 2011).

    Лучшим бомбардиром Кубка Азии стал 22-летний форвард катарцев Али, который забил 9 голов в 7 матчах. Афиф стал лучшим ассистентом турнира с 10-ю передачами. 0

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