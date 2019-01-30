«Шальке» подтвердил переход Матондо

Гельзенкирхенскийобъявил о подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити»

Рабби Матондо schalke04.de/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

Футболист подписал контракт на четыре с половиной года, сообщает клубная пресс-служба.

«Еще до начала переговоров я знал кое-что о "Шальке": здесь играли Месут Езил, Иван Ракитич, Лерой Сане.

У меня были очень хорошие переговоры с тренером, мои новые одноклубники тоже говорили только хорошее.

К тому же бундеслига — классный чемпионат. Считаю, что я принял правильное решение для своего спортивного будущего, я в предвкушении стать частью клуба и его будущих планов», — сказал Матондо.

18-летний футболист провел один матч за первую сборную Уэльса. За основную команду «Сити» он не играл.

В турнире резервных составов он в 11 матчах забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. 0